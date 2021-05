La soja superó los 600 USD y alcanzó su valor más alto en nueve años

El precio de la oleaginosa avanzó 1,08% para cerrar a US$ 601,68 la tonelada en el mercado de Chicago, algo que no sucedía desde septiembre de 2012.

El precio internacional de la soja rompió la barrera de los US$ 600 en el mercado de Chicago y alcanzó así su valor más alto desde septiembre de 2012, mientras que los cereales culminaron al alza tras las fuertes bajas de este lunes.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,08% (US$ 6,43) hasta los US$ 601,68 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 1,71% (US$ 10,01) para ubicarse en US$ 593,32 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la toma de posiciones por parte de los fondos especulativos en la previa del informe mensual de oferta y demanda mundial de granos elaborado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que se publicará mañana.

"Las proyecciones de los operadores acerca de los números que informará el USDA prevén una situación de stocks ajustados hasta fines del 2022, lo cual apuntala a los precios", indicó la BCR.

Sus subproductos también tuvieron un marcado aumento, con un salto de 1,45% (US$ 21,16) hasta los US$ 1.478,40 la tonelada, mientras que la harina ganó 1,14% (US$ 5,62) para posicionarse en US$ 495,48 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 1,53% (US$ 4,53) y se ubicó en US$ 299 la tonelada, por las compras de oportunidad de los fondos tras la baja de su precio en la sesión previa.

Además, la situación en Brasil también dio soporte al mercado, ya que "en la región sur, particularmente en Paraná, el pasado abril fue el más seco en toda la historia, y la condición del cultivo en buen estado pasó del 92% a principios de abril al 25% en los primeros días de mayo".

Por último, el trigo avanzó 2,32% (US$ 6,34) y cerró a US$ 279,16 la tonelada, por compras técnicas y de oportunidad.

Fuente: Télam.