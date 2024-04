Este sábado 26 de abril se realizará una nueva edición de La Noche de las Liberarías en el marco del Abril Cultural Salteño. Por Aries, el director de Pro Cultura, Roberto Salvatierra detalló que participarán cuatro librerías organizando múltiples actividades desde las 18 hs. hasta las 00 hs.

“Sabemos que la industria editorial ha sido una de las más castigadas en los últimos años porque es muy difícil comprar libros y competir con los libros digitales y redes, es apoyar la industria editorial de Salta, sobre todo nuestros autores”, expresó.

Salvatierra resaltó la importancia de “vincular escritores con la gente, sobre todo lectores y tener el micrófono abierto para la expresión de los visitantes”.

“El concepto de lectura cambió, los tiempos de lectura se resignificaron, desde la década de los 80-90 vivir es más vertiginoso eso no significa que la gente no lea o no lo necesite. Cuando hablamos de la lectura, hablamos de una nueva significación porque todo se puede leer, se puede leer entre línea lo que pasa en la realidad. El hombre moderno aprendió a vivir de manera simultánea y ahí influye la lectura, mientras va en el colectivo o espera que lo atienda el médico, han cambiado algunas dinámicas”, analizó.

En esa misma línea, consideró que desde la publicación del libro interactivo “Latidos” acompañado de un CD, la producción de los escritores también cambió.

“Sabemos lo costoso que es hoy, si cada insumo, papel, tinta, diseño está lejos del alcance, buscaron formas que el libro digital sea lo más accesibles en blogs, podcast” dijo y aseguró “la literatura sigue siendo importante, los clásicos se siguen leyendo y siempre hay ánimos de leer”.

A través de las redes sociales, Cúspide lazó el sorteo de ocho libros, dando a conocer los ganadores el mismo sábado a las 23 hs.

En Librería Doce Letras, a partir de las 20 hs. se prevé música con interpretación de poemas, la presentación del libro “El último viaje” a cargo de Raquel Espinosa, programa en vivo del Profe Miguel Ángel Cáceres, sorteos y actividades para los presentes.

Por su parte, Rayuela en casa central a las 18:30 realizará un taller de escritura de microrelatos, a las 20 hs la presencia de varios autores como Gloria Lise, Cintia Visich, Marcelo Sutti, Agustín Pérez Marchetta, y un cierre musical. En Paseo Salta, a partir de las 20hs se llevará a cabo un taller de creación de relatos con la técnica japonesa "KAMISHIBAI". En Portal Salta se realizará un taller gratuito de construcción de relatos con pictogramas y representación final con autómatas en movimiento para niños desde los 7 años. Mientras que en el shopping de San Lorenzo habrá un encuentro de lectura para niños y niñas "Aprendiendo a leer con Fely y Loto".

Finalmente, participando por primera vez, Coliseo café y libros a las 20:30 hs realizarán un espectáculo de narración oral por Raúl Sánchez López y Guadalupe Soria.