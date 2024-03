El salario promedio de los trabajadores formales quedó debajo de la línea de pobreza

El Pacto de Mayo incluye una modificación del sistema previsional "que respete a los que aportaron". Sin embargo, más del 60% de la población no accede a un empleo formal, y muchos de quienes lo hacen no recibieron aportes de sus empleadores.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía no le puso fecha a la presentación al Directorio del Staff Report Level, algo que resulta clave para el desembolso de u$s 4700 millones que espera la Argentina. Esto se da, incluso, a tan solo una semana de que caiga el vencimiento por u$s 2600 millones