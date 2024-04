El restablecimiento del impuesto es una exigencia del FMI para reforzar la recaudación. Cuando Gita Gopinath vino al país a fines de febrero, manifestó que el plan fiscal del gobierno no era consistente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía no le puso fecha a la presentación al Directorio del Staff Report Level, algo que resulta clave para el desembolso de u$s 4700 millones que espera la Argentina. Esto se da, incluso, a tan solo una semana de que caiga el vencimiento por u$s 2600 millones