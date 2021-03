Isa reconoce estar “lleno de errores y latigazos en la espalda”, pero vuelve "para construir"

El presidente del Partido Justicialista de Salta, Miguel Isa, aseguró que está lleno de errores y latigazos en la espalda, pero explica que no baja los brazos y quiere seguir luchando.

En Construyamos Juntos, Isa señaló que la política esta llena de individualidades y figuras que se destacan por su fama, ante lo que celebró la participación pero consideró que es necesario reconocer los propios errores y saber hacia dónde se quiere ir.

Por otra parte, sostuvo que quiere que le vaya bien a la Intendencia porque eso significaría que le irá bien a la gente, y si hay un tipo de trato que no corresponde que sea cambiado.

En este sentido, señaló que aquellas personas que fueron electas tienen que responder al pueblo, lo que no es una tarea fácil, pero lo peor es no escuchar.

Al respecto, dijo que se está cometiendo un error grave al cerrar el oído porque el pueblo luego te indica el camino.

Isa reconoció que se equivocó y el pueblo se lo hizo entender en una elección en la que participaban cuatro partidos y él salió quinto.

Por esta razón, agregó que quiere volver por el primer escalón de la democracia, que es el Concejo Deliberante, porque tiene cosas para aportar en la ciudad y de esta manera hacer que la misma pueda salir adelante.

“Nací para construir no para destruir. No sé de maldad, no sé de rencores. Vengo con todo el amor del mundo a entregarle a los salteños”, sostuvo Isa en el primer programa de Construyendo Juntos, el programa que conducirá los miércoles de 9:45 a 10:15 por Aries FM.