Pacientes de diálisis preocupados porque desde hoy no tendrán traslado

Pacientes de diálisis se encuentran preocupados porque a partir de hoy 1° de marzo no serán trasladados desde sus casas hacia los centros en los que deben realizar sus tratamientos.

El cese de los traslados forma parte de una medida tomada por profesionales de los Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepridiasa) contra lo que consideran un incumplimiento del Ministerio de Salud Pública en el pago de una adenda firmada en noviembre del año pasado entre ambas instituciones.

De esta forma, la protesta de Cepridiasa afecta los pacientes cuyo traslado es subsidiado por la cartera sanitaria de la provincia.

Desde los Centros Privados de Diálisis de Salta aseguran que Salud Pública incumple en plazos de pago de las prestaciones; no se posibilitan los Accesos Vasculares, de los cuales depende la vida de los pacientes renales crónicos; no se ajustan los costos de las prestaciones a valores del IPS; y no se completan los pagos de la deuda de Incluir Salud.

La preocupación aumenta en pacientes del interior que viajan de una localidad a otra para asistir a los centros, ya que no tienen medios de transporte seguro para hacerlo.