El San Bernardo busca financiamiento privado para comprar un móvil destinado a trasladar personal

“Se trata de la campaña ‘El Hospital en tu Casa’; es un convenio que se firmó el 23 de junio entre el Hospital y la Fundación San Bernardo con la intención de recaudar fondos para comprar un móvil destinado al traslado de personal de atención domiciliaria”, explicó – por Aries – Pablo Salomón, gerente del Hospital San Bernardo.

Recordó que, al momento de comenzar su gestión, fue explícito respecto a la articulación de capitales privados en beneficio del nosocomio; premisa – dijo – muchas veces malinterpretada como si de una intención privatista se tratase.

Así las cosas, precisó que las internaciones domiciliarias forman parte de las actividades extramuros que lleva adelante el nosocomio y que, hasta tanto adquieran la unidad, el personal encargado de la tarea se traslada en taxis y remises, con el enorme gasto de dinero que ello implica.

Aclaró Salomón que la inversión realizada en Salud durante este año supera con creces lo invertido durante la última década; “de todas formas, el dinero que le pongas a la Salud Pública nunca será suficiente”, aseguró y completó: “Si voy a pedir un móvil, seguramente lo voy a tener, pero creo que todos debemos aportar, creo que es un gesto lindo de parte nuestra. Hay que ver la parte positiva”.

Concluyendo, fue consultado el Gerente sobre cómo encontró el Hospital al momento de asumir; ello, teniendo en cuenta que, por ejemplo, auditorías internas al Materno Infantil revelaron exorbitantes pérdidas de dinero por mercadería vencida.

“Con Mangione estamos trabajando en equipo, pero Federico tiene una gran ventaja sobre mí. Ese hospital viene una gestión interesante – la de los españoles – y la línea de esa gestión continúa”, relató Salomón.

Señaló que, al momento de ocupar el puesto en la gerencia, el San Bernardo se encontraba “bastante deteriorado”.

“Teníamos un déficit millonario de farmacia por medicamentos vencidos, por malas compras, stock acumulado, etc. Eso nos costó el doble de dinero que al Materno Infantil”, explicó el Gerente y concluyó: “Nosotros en cocina no tuvimos cosas vencidas, pero sí medicamentos por sumas millonarias que no podes tirar así nomas, tenés que pagar para hacerlo”.