Durante la madrugada del lunes 30 de junio de 2025, a las 00:30, el Hogar de Noche de la ciudad registró un total de 65 personas alojadas: 57 hombres y 8 mujeres. En plena ola polar y ante las bajas temperaturas, el lugar continúa siendo un refugio clave para quienes se encuentran en situación de calle.

Aries dialogó con personas que pasaron la noche allí, muchos expresaron agradecimiento por el abrigo y la comida, aunque también señalaron la dificultad de enfrentar la jornada tras el egreso matutino. “A la mañana temprano nos despiertan, tomamos el desayuno y tenés que hacer la fila para salir otra vez. A las 8 de la mañana ya tenés que estar afuera”, relató un hombre que pasó su primera noche en el lugar. “Hace mucho frío, ahora tengo que buscar a dónde irme. Me dijeron de un lugar que se llama Puente, es un centro de día, me estoy yendo por ahí”, agregó.

Otro testimonio fue el de Christopher Pereyra, un uruguayo que llegó por error a Salta cuando su intención era viajar a San Juan. “Me donaron el pasaje, pero se equivocaron y pusieron Salta. Hace un mes que estoy acá. Hacía música en los colectivos hasta que me quisieron robar y se me rompió la guitarra. Ahora estoy sin poder trabajar”, contó.

Pereyra señaló que la reparación del instrumento cuesta $50.000, una suma que intenta reunir vendiendo caramelos. “Estoy vendiendo, pero no me va bien. Ayer estuve todo el día en la calle y apenas salió para comer. En el refugio me conocen, soy el único uruguayo, vengo todos los días porque si faltás, ya te dejan para el final. Ayer incluso pusieron como 20 colchones en el piso porque se llenó. Muchísima gente”, dijo.

Consultado sobre si había recibido ayuda oficial, mencionó que le sugirieron acercarse a Migraciones, pero no obtuvo respuestas concretas.

El Hogar de Noche se convierte cada invierno en un espacio esencial para proteger del frío a quienes no tienen un techo. Sin embargo, los testimonios evidencian una creciente demanda y una red de contención que, aunque vital, no alcanza a cubrir todas las necesidades.