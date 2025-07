Más de 200 PYMES cerraron en Salta en lo que va del año: turismo, el sector más golpeado

Por Aries, el presidente de la Cámara de PYMES de Salta, Darío Pellegrini, trazó un diagnóstico preocupante sobre la situación del sector productivo en la provincia. En declaraciones recientes, confirmó que “en el primer cuatrimestre de 2025 cerraron aproximadamente 200 empresas con un promedio de tres empleados cada una”, lo que representa al menos 600 puestos de trabajo perdidos de forma directa.

“Hoy el turismo es uno de los sectores más complicados”, afirmó Pellegrini, quien también señaló que muchas empresas que habían apostado a reconvertirse al sector minero ahora enfrentan una fuerte desaceleración del rubro debido a factores internacionales. El comercio minorista, especialmente el que depende de la venta directa al público, también atraviesa un momento complejo, con caída del consumo y aumento de costos fijos.

A pesar del panorama sombrío, el dirigente pidió enfocarse también en quienes siguen en pie: “Cada vez que una PYME cierra, otra intenta adaptarse o reinventarse. El emprendedor no muere con el cierre de su empresa”. Y agregó: “La mortandad de empresas nos obliga a cambiar la matriz para lograr una mayor estabilidad”.

Desde la entidad remarcaron que la Cámara trabaja en ofrecer herramientas de innovación, internacionalización y articulación público-privada para resistir el momento. También volvieron a insistir en la necesidad de alivios fiscales temporales, menos presión tributaria y una mayor flexibilidad en los mecanismos de cobro de deudas.

“El panorama está duro, pero la PYME argentina tiene una base optimista. Todos los días abrimos la persiana, incluso cuando el contexto no ayuda. Si no, no se sobrevive”, concluyó Pellegrini.