A los que no creen en el coronavirus, Sáenz les pidió que sean solidarios

Salud 06 de octubre de 2020

El gobernador Gustavo Sáenz lamentó que todavía haya muchos que no creen en el coronavirus y les pidió que sean solidarios pensando en los que ya no están y también en los que están peleando por su vida o no los que no consiguen una cama cuando el sistema colapsa.