Concejalas le pidieron a Cande Correa que “se tape un poco”

Previa a la sesión que se realizará esta tarde, los concejales realizaron ayer la reunión de labro parlamentaria para definir el temario de temas a tratar y sucedió un curioso pedido de dos concejales mujeres para su par Candela Correa.

“Me pidieron que me ponga un saquito, me tape o me cambie de vestimenta”, contó la edil capitalina y confesó que se sorprendió con el pedido, y más aún, porque fueron dos mujeres las que realizaron la sugerencia.

“Una puede vestirse como quiera y eso no califica la tarea de concejal”, dijo Correa y subrayó que “se escandalizan por un escote, un vestido corto o un cuerpo voluptuoso y no por las mentiras que hay en la política”.

El “curioso” pedido de las ediles cayó en saco roto por intervención del Presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, quien señaló que “estaba fuera de lugar solicitar cambio de vestimenta”.