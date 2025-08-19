El viento Zonda provocó un corte de luz y dejó sin agua a barrios de Salta

Aguas del Norte comunicó sobre la interrupción del suministro de energía eléctrica, por acción del viento Zonda, lo que provocó una baja presión o un corte total del servicio en distintas zonas. Por el momento, la afectación no tiene un horario de finalización confirmado.

Los barrios afectados son: Virgen del Rosario, Bicentenario, Santa Rita, Los Olivos, Martín Miguel de Güemes, Palermo, Villa Las Palmeras, Puerta Argentino, San Ramón, Alto La Viña y Gustavo Leguizamón.