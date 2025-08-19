El viento Zonda provocó un corte de luz y dejó sin agua a barrios de Salta

Aguas del Norte informó que varios barrios de la capital salteña se encuentran afectados por la falta de agua debido a un corte en el servicio de energía eléctrica que afectó el funcionamiento de los pozos de provisión de agua potable.

Aguas del Norte comunicó sobre la interrupción del suministro de energía eléctrica, por acción del viento Zonda, lo que provocó una baja presión o un corte total del servicio en distintas zonas. Por el momento, la afectación no tiene un horario de finalización confirmado.

Los barrios afectados son: Virgen del Rosario, Bicentenario, Santa Rita, Los Olivos, Martín Miguel de Güemes, Palermo, Villa Las Palmeras, Puerta Argentino, San Ramón, Alto La Viña y Gustavo Leguizamón.

