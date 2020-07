“Me pidieron que levante el pie del acelerador”, dijo Sansone luego de las denuncias

“Directamente a mí no, pero en forma indirecta me han dicho que levante el pie del acelerador”, dijo el legislador y añadió que durante el informe del ministro de Economía Roberto Dib Ashur a legisladores, el funcionario no respondió la consulta sobre “qué van a hacer con lo que se afanó Urtubey del Fondo de Reparación Histórica y del Plan Bicentenario”.

“Ahora estamos pidiendo 2100 millones de pesos más para cubrir parte de esa deuda que se pidió antes y que no hay rendición, es absurdo. Dónde está la Procuración y las fiscalías”, expresó el legislador capitalino.