Colegios privados con un alto nivel de morosidad y no accedieron a las ayudas del Gobierno

Por Aries, Suaina explicó que el servicio educativo se sigue brindando en una modalidad diferente, pero consideró que algunos no se enteraron que no es culpa de nadie esta situación epidemiológica que se vive, y pidió no sacarse el sayo sino ver cómo afrontamos las distintas responsabilidades.

Afirmó que el nivel de morosidad sigue siendo alto, lo que preocupa ya que las instituciones venían de un año 2019 bastante malo.

Se agrava la situación que atraviesan porque a los colegios privados no llegó la ayuda del gobierno nacional a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, por no entre las actividades incluidas para recibirla.

Por otra parte, Suaina lamentó que existan personas que resuelvan cortar la cadena de pagos pese a tener la posibilidad de afrontar los gastos.

Por esta razón, consideró que es momento “de pedirle al argentino duro que no tiene ejercicio de honestidad” que colabore con quienes tienen “un remo chiquitito en una barca hundida”

“A nosotros el Gobierno nos dijo que seguimos pagando y no podemos cortar la cadena de pago, pero obviamente son los colegios que tiene el aporte estatal a un 100%. Los que no tiene o tienen aportes estatales mínimo ¿cómo hacemos?”, finalizó Suaina.