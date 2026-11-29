Dirigentes de la oposición cuestionaron la estrategia del Gobierno de Javier Milei en la causa Malvinas y pidieron la renuncia del canciller Pablo Quirno, tras el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar que rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera británica en las islas, según informó TN.
Críticas peronistas y de la gestión bonaerense
Desde el gobierno bonaerense, el ministro Carlos Bianco reclamó unidad nacional y firmeza diplomática, cuestionó el rumbo internacional de la Casa Rosada —mencionando gestos hacia el Reino Unido, elogios a Margaret Thatcher, el envío de reservas de oro a Londres y la demora de casi nueve meses tras los anuncios de inversión petrolera— y sostuvo que se debilitaron respaldos internacionales históricos.
En el peronismo, el diputado Agustín Rossi exigió la salida de Quirno y pidió rechazar el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional; los excancilleres Daniel Filmus y Jorge Taiana también reclamaron la renuncia del titular de la Cancillería y denunciaron improvisación jurídica o abandono de la política de Estado sobre las islas, mientras que el Frente Renovador y Sebastián Galmarini criticaron la falta de una estrategia diplomática sostenida.
Planteos del radicalismo y otros bloques
El diputado radical Pablo Juliano advirtió que el Reino Unido utilizó declaraciones del propio Milei durante las audiencias ante el Tribunal del Mar, solicitó que Quirno acuda al Congreso a dar explicaciones y alertó sobre el margen de error en el proceso de arbitraje abierto. Por su parte, el diputado Esteban Paulón señaló que la soberanía sobre Malvinas es un mandato constitucional y cuestionó lo que definió como amateurismo en la gestión de la Cancillería.
El jefe comunal fronterizo celebró que su nombre circule en el escenario provincial, pero aclaró que todavía no resolvió si irá por otro mandato en Salvador Mazza. Prometió definir sus próximos pasos pensando en lo mejor para su localidad.
El fenómeno climático incluye abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento. Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos en los hogares y no cruzar arroyos con correntada.