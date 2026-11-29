La consagración de Palmeiras por 1-0 ante Estudiantes en Montevideo profundizó el dominio de Brasil en la Copa Libertadores, que alcanzó ocho ediciones consecutivas en manos de clubes de ese país y desplazó a Argentina de lo más alto del historial por países, según publicó 442 (Perfil).
El historial por países y las finales a partido único
Con la cuarta corona continental del Verdão, los equipos brasileños llegaron a 26 títulos de Libertadores y superaron los 25 acumulados por los clubes argentinos, que habían liderado esa estadística durante décadas. Desde que la CONMEBOL implementó la final a partido único en 2019, todos los campeones fueron de Brasil —repartidos entre Flamengo,Palmeiras,Fluminense y Botafogo—, mientras que la última consagración de otro país se registró en 2018, cuando River venció a Boca en Madrid. En ese lapso, River (2019), Boca (2023) y Estudiantes (2026) alcanzaron la definición sin poder cortar la racha.
El récord de Abel Ferreira
En el banco de suplentes, el entrenador portugués Abel Ferreira obtuvo su tercera Copa Libertadores al frente de Palmeiras (tras las ediciones de 2020 y 2021) e igualó la línea histórica de Osvaldo Zubeldía —quien ganó tres consecutivas con Estudiantes entre 1968 y 1970— y Carlos Bianchi, aunque el Virrey conserva el récord absoluto del certamen con cuatro títulos (uno con Vélez y tres con Boca).
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