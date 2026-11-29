Independiente avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2026 tras eliminar a Vélez en una definición por penales en el estadio José Amalfitani.

Según informó QZ Noticias, el conjunto dirigido por Jadson Viera generó las mejores oportunidades durante buena parte del encuentro, aunque no consiguió marcar durante los 90 minutos reglamentarios.

En el tiempo suplementario, Sebastián Valdez abrió el marcador para Independiente, mientras que Ronaldo Martínez estableció la igualdad para el Fortín.

La definición por penales

Maximiliano Meza y Lautaro Millán convirtieron para el conjunto de Avellaneda, mientras que Rodrigo Aliendro fue el único jugador de Vélez que acertó su remate.

Pese a las dos atajadas de Tomás Marchiori, el equipo de Liniers no logró aprovechar sus oportunidades. Finalmente, Facundo Zabala selló el 3-1 definitivo para el Rojo.

Habrá clásico en semifinales

Con la clasificación asegurada, Independiente se medirá con River Plate, que eliminó a Instituto en Córdoba, por un lugar en la final del Torneo Clausura.