Este domingo 29 de noviembre, el Club Gimnasia y Tiro de Salta cumple 124 años de vida institucional, en un aniversario marcado por la reciente eliminación de la lucha por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Fundado el 29 de noviembre de 1902 bajo el nombre de Club Atlético Salteño, el Albo se convirtió en una de las instituciones deportivas más representativas de la provincia, con una historia que trasciende al fútbol.

“Somos, desde hace 124 años, miles de historias que deciden escribirse juntas”, expresó el club en sus redes sociales, donde compartió un video conmemorativo con la voz del cantante salteño Juan Fuentes.

Un aniversario con el sueño del ascenso pendiente

El festejo llega apenas dos días después del empate 1-1 frente a Tristán Suárez en Ezeiza, resultado que dejó al equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal fuera del Reducido de la Primera Nacional.

Nicolás Rinaldi había puesto en ventaja al conjunto salteño, pero Agustín Gallo marcó la igualdad que le permitió al equipo bonaerense avanzar por ventaja deportiva.

Gimnasia terminó su participación sin perder ninguno de los dos encuentros de la serie y consiguió, por segundo año consecutivo, disputar el Reducido por el ascenso. Además, aseguró su participación en la Copa Argentina 2027.

Una historia de grandes conquistas

La década del 90 marcó una de las etapas más importantes de la historia futbolística del club. En 1993 y 1997 consiguió el ascenso a Primera División, llevando al fútbol salteño a la máxima categoría nacional.

Tras atravesar descensos, dificultades económicas y una intervención judicial, la institución logró reconstruirse hasta conseguir, en diciembre de 2023, el regreso a la Primera Nacional.

En la actualidad, el club también reúne a cientos de deportistas en disciplinas como rugby, hockey, básquet, vóley, tenis y natación.

Volver a soñar con Primera

Con la temporada 2026 concluida, Gimnasia y Tiro comenzará una nueva etapa de planificación deportiva con el desafío de sostener el protagonismo alcanzado en la segunda categoría.

A 124 años de su fundación, el pueblo albo celebra su historia con una ilusión que deberá esperar una temporada más: volver a Primera División.