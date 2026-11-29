River Plate derrotó por 1-0 a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón y consiguió la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Según informó 442, el portal deportivo de Perfil, el único gol del encuentro llegó a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo Montiel aprovechó un rebote del arquero Marcos Ledesma tras un remate de Santiago Espíndola.

River desperdició dos penales

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio tuvo dos oportunidades para ampliar la ventaja desde los doce pasos, pero no logró concretarlas.

Sebastián Driussi estrelló su remate contra el palo durante el primer tiempo y posteriormente fue reemplazado por una molestia en un tobillo.

En el complemento, Thiago Almada tampoco pudo convertir: Ledesma contuvo su disparo con las piernas.

Habrá clásico en semifinales

Pese a las oportunidades desperdiciadas, River sostuvo la ventaja y aseguró su clasificación.

El Millonario enfrentará a Independiente, que eliminó a Vélez por penales en Liniers, por un lugar en la final del campeonato.