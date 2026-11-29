Este domingo 29 de noviembre se completarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, con dos encuentros que definirán a los restantes semifinalistas del campeonato argentino.

Tras las clasificaciones de River e Independiente, todas las miradas estarán puestas en los compromisos que protagonizarán Rosario Central y Boca Juniors.

Rosario Central vs. Barracas Central

Desde las 17:30, el Canalla recibirá a Barracas Central en el estadio Gigante de Arroyito.

El conjunto rosarino viene de superar por 3-1 a Gimnasia de Mendoza, mientras que Barracas consiguió su clasificación tras vencer por 1-0 a Defensa y Justicia.

El encuentro tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal y a Silvio Trucco en el VAR.

Boca vs. Gimnasia de La Plata

Desde las 20:30, Boca recibirá al Lobo en La Bombonera, donde buscará avanzar hacia una nueva definición tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana.

El Xeneize eliminó a Independiente Rivadavia por 2-0 en los octavos de final, mientras que Gimnasia derrotó a Newell's por 4-2 en tiempo suplementario.

Darío Herrera será el árbitro del encuentro, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

Cómo quedaron las semifinales del Clausura

River e Independiente protagonizarán una de las semifinales tras eliminar a Instituto y Vélez, respectivamente.

La otra llave estará integrada por los ganadores de los dos encuentros de este domingo.

Las semifinales se disputarán durante el primer fin de semana de diciembre y la gran final está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.

El campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.