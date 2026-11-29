Boca y Rosario Central buscan su lugar en las semifinales del Torneo Clausura
Este domingo 29 de noviembre se completarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, con dos encuentros que definirán a los restantes semifinalistas del campeonato argentino.
Tras las clasificaciones de River e Independiente, todas las miradas estarán puestas en los compromisos que protagonizarán Rosario Central y Boca Juniors.
Rosario Central vs. Barracas Central
Desde las 17:30, el Canalla recibirá a Barracas Central en el estadio Gigante de Arroyito.
El conjunto rosarino viene de superar por 3-1 a Gimnasia de Mendoza, mientras que Barracas consiguió su clasificación tras vencer por 1-0 a Defensa y Justicia.
El encuentro tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal y a Silvio Trucco en el VAR.
Boca vs. Gimnasia de La Plata
Desde las 20:30, Boca recibirá al Lobo en La Bombonera, donde buscará avanzar hacia una nueva definición tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana.
El Xeneize eliminó a Independiente Rivadavia por 2-0 en los octavos de final, mientras que Gimnasia derrotó a Newell's por 4-2 en tiempo suplementario.
Darío Herrera será el árbitro del encuentro, acompañado por Germán Delfino en el VAR.
Cómo quedaron las semifinales del Clausura
River e Independiente protagonizarán una de las semifinales tras eliminar a Instituto y Vélez, respectivamente.
La otra llave estará integrada por los ganadores de los dos encuentros de este domingo.
Las semifinales se disputarán durante el primer fin de semana de diciembre y la gran final está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.
El campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.