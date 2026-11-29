Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada este sábado en Montevideo, Uruguay.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira consiguió su cuarto título continental gracias al gol de Ramón Sosa, a los seis minutos del segundo tiempo.

Según informó 442, el portal deportivo de Perfil, el encuentro tuvo una primera mitad con pocas situaciones de peligro y se definió tras una jugada que involucró a Arthur Gabriel y Jhon Arias, quien asistió de cabeza al delantero paraguayo.

Estudiantes no pudo encontrar el empate

Tras quedar en desventaja, el equipo de Alexander Medina adelantó sus líneas y generó algunas oportunidades para igualar el marcador.

Una de las más claras fue una chilena de Guido Carrillo, que encontró una intervención decisiva del arquero Carlos Miguel, figura del encuentro.

Palmeiras resistió los ataques del conjunto argentino durante los minutos finales y aseguró la consagración.

La cuarta Libertadores de Palmeiras

Con este triunfo, el equipo brasileño sumó su cuarta Copa Libertadores, después de las conquistas de 1999, 2020 y 2021.

Por su parte, Estudiantes quedó a las puertas de su quinto título continental, en una final que movilizó a cerca de 40 mil hinchas del conjunto platense hacia la capital uruguaya.