La Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia realizó una clínica de conducción segura de motocicletas en El Carril, en coordinación con el Centro Emisor de Licencias del municipio.

Durante la jornada, los participantes recibieron formación sobre técnicas de conducción, mantenimiento preventivo de los vehículos, normas de tránsito y uso adecuado de los elementos de protección.

Entregaron cascos a 20 motociclistas

Al finalizar la capacitación, los 20 asistentes que cumplieron con los requisitos de formación recibieron cascos homologados.

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, destacó la importancia del trabajo conjunto entre los municipios, los organismos provinciales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para prevenir siniestros en calles y rutas.

La capacitación estuvo a cargo de Emilio López y Jorge Ríos, integrantes de la Dirección General de Seguridad Vial.