La Municipalidad de San Lorenzo incorporó durante 2026 dos camiones para alumbrado público, una motoniveladora y una retroexcavadora, según informó la comuna. Las adquisiciones fueron financiadas con recursos propios.

El equipamiento se destina al mantenimiento de calles, la limpieza de canales y espacios públicos y los trabajos de iluminación. También se adquirió un tractor con desmalezadora para las tareas en los barrios.

Las incorporaciones incluyen dos motocicletas para Tránsito Municipal y cuatro bicicletas destinadas al personal policial.

El intendente Manuel Saravia sostuvo que el equilibrio de las cuentas municipales permitió planificar las compras. “Cada incorporación responde a una necesidad concreta”, señaló.

Por otra parte, el municipio lleva adelante una licitación para adquirir una pala cargadora con lo recaudado en el Festival de San Lorenzo. Una vez incorporada, será utilizada para reforzar los trabajos de encauzamiento de ríos y prevención de anegamientos.