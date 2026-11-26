Vecinos de Vaqueros realizarán un ruidazo este viernes 27 de noviembre, a las 12, frente a la Municipalidad, para reclamar respuestas por problemas de servicios, inseguridad y situaciones que consideran perjudiciales para el ambiente.

En N&N, por Aries, María Julia Peralta, una de las vecinas que participa de la convocatoria, explicó que presentarán notas ante el municipio y el Concejo Deliberante.

La protesta reunirá distintas demandas que, según sostuvo, vienen planteando desde hace tiempo sin obtener soluciones.

Reclamos por residuos y falta de agua

Peralta cuestionó que la recolección de residuos no tenga la misma regularidad en todos los sectores. Aseguró que en barrios alejados del centro, hacia el oeste, pasan días sin que se retire la basura.

También señaló la presencia de microbasurales y la acumulación de residuos en los ríos durante los fines de semana, cuando aumenta la concurrencia de turistas.

Respecto del agua potable, afirmó que hay viviendas que deben abastecerse mediante camiones. Según su testimonio, la asistencia municipal no siempre llega con la frecuencia necesaria.

Robos y extracción de áridos

La vecina también denunció ingresos a casas, tanto durante el día como por la noche, incluso mientras sus habitantes duermen.

Otro punto del reclamo es la extracción de áridos en los ríos de la zona. Peralta sostuvo que existen expedientes por intervenciones en el río Wierna y que se inició otro por el río de la zona de Yacones.

Según manifestó, los vecinos cuestionan posibles irregularidades en los permisos y extracciones cerca del puente, en sectores que estarían restringidos.

Piden respuestas de las autoridades

“Se reclama, nadie te responde”, expresó Peralta al describir el malestar vecinal. También señaló dificultades para obtener contestaciones a las notas presentadas.

La convocatoria invita a participar con cacerolas, silbatos o música, además de acompañar la entrega de los pedidos escritos. La concentración será en la puerta de la Municipalidad.