El Gobierno de Salta aprobó un convenio con la Municipalidad de San Lorenzo para financiar la repavimentación de la red vial de La Ciénaga, por un monto de $576.810.000.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 156/26 de la Jefatura de Gabinete, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El acuerdo establece que la ejecución estará a cargo del municipio.

El convenio fija un plazo de obra de 30 días corridos. La publicación no precisa una fecha de inicio de los trabajos.

Cómo se financiará la obra

La Provincia aportará los recursos en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas, de $288.405.000 cada una. El acuerdo establece que la primera deberá entregarse dentro de los 30 días corridos desde su firma.

La resolución imputa hasta $288.405.000 al ejercicio 2026 y dispone que se prevean los fondos necesarios para completar la obra durante 2027.

Por su parte, la Municipalidad deberá ejecutar los trabajos, adquirir los materiales y realizar el seguimiento de la intervención. También tendrá que garantizar los seguros del personal y de responsabilidad civil.

El convenio fue suscripto por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el intendente de San Lorenzo, José Manuel Saravia.