Las intensas precipitaciones registradas en el norte de Salta provocaron inundaciones y obligaron a desplegar operativos de asistencia en Coronel Cornejo, donde cayeron 95 milímetros de lluvia en un corto período de tiempo.

Gabriela Locuratolo, directora general de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, confirmó que 40 personas de la comunidad Moche debieron ser evacuadas, mientras que entre 30 y 35 familias recibieron asistencia.

Los sectores afectados fueron principalmente los barrios Ferroviario y San José de Moche, además de viviendas ubicadas en otros puntos de la localidad.

Agua y barro dentro de las viviendas

Locuratolo explicó que las precipitaciones provocaron el desborde de canales y el ingreso de agua y barro a los domicilios.

“Por suerte, no afectó demasiadas cosas porque no alcanzó un nivel alto el agua con el barro”, señaló la funcionaria. Los equipos provinciales, en coordinación con el municipio, realizaron relevamientos y entregaron colchones, plásticos, agua, módulos alimentarios, pañales y calzado.

Qué ocurrió en el centro de salud

La funcionaria también aclaró que las personas trasladadas desde el centro de salud de Coronel Cornejo no eran pacientes internados, sino vecinos que aguardaban ser atendidos en la guardia. El traslado se realizó de manera preventiva ante el incremento del nivel del agua en la calle y la posibilidad de que quedaran aislados.

Embarcación: descartan que haya sido un tornado

Respecto del temporal que afectó días atrás a Embarcación, Locuratolo reiteró que el fenómeno meteorológico fue un reventón, provocado por una corriente descendente de aire, y no un tornado.

Además, aseguró que la niña que había resultado lesionada durante el fenómeno presenta una evolución favorable.

Preocupación ante nuevas tormentas en el norte salteño

Locuratolo indicó que se mantienen las comunicaciones con los municipios de Embarcación y Coronel Cornejo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas.

Entre las recomendaciones, mencionó la necesidad de evitar salidas innecesarias, mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas y elevar los electrodomésticos en viviendas expuestas a inundaciones.

“No alarmarse, pero sí estar atentos a las alertas meteorológicas”, remarcó.

La funcionaria aseguró que el Comité de Emergencia provincial continúa trabajando de manera coordinada con los municipios y los organismos encargados de la asistencia y los servicios públicos.