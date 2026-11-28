Los estudiantes Xiomara Durán, Katherine Palmas y Benjamín Costilla, del Colegio Secundario Rural Mediado por TIC N.º 5240, obtuvieron una mención de honor en la final nacional de Solve for Tomorrow 2026, organizada por Samsung en Buenos Aires.

Los jóvenes pertenecen al paraje El Retiro, ubicado a más de 85 kilómetros de Pichanal, y participaron de la competencia acompañados por el docente Juan Pedro Vega Cruz.

Una solución al problema del agua en su comunidad

El proyecto, denominado EcoDestil, consiste en un sistema de tratamiento y desmineralización del agua para reducir su contenido de sales y sodio y favorecer su aprovechamiento para el consumo humano.

La iniciativa fue distinguida entre más de 800 propuestas de todo el país. El primer premio quedó en manos de una escuela técnica de La Toma, San Luis, que desarrolló una plataforma educativa con inteligencia artificial.

El docente que acompañó a los estudiantes también quedó entre los seis finalistas del premio nacional Docentes que Inspiran 2026.

Otro reconocimiento nacional para estudiantes salteños

En 2025, una delegación del Colegio N.º 5086 de Campo Quijano obtuvo el primer puesto en la misma competencia con Solar Pack, una mochila equipada con un panel solar para cargar dispositivos y proporcionar iluminación en zonas con acceso limitado a la electricidad.