La Municipalidad de Salta realizó un operativo de limpieza y saneamiento en el canal pluvial de barrio Solidaridad, ubicado en la intersección de las calles Ennio Pontussi y Enrique Discépolo.

Durante el procedimiento se retiraron dos camiones completos de residuos, que fueron trasladados al relleno sanitario San Javier.

También se identificó a personas y se desarmaron instalaciones precarias ubicadas en el sector. Participaron agentes de la Patrulla Ambiental, personal de limpieza urbana y efectivos de la Policía de Salta.

Preocupación por las inundaciones

El sector es considerado uno de los puntos críticos de la ciudad por el arrojo indiscriminado de residuos y la quema de basura a cielo abierto.

La intervención forma parte de las acciones preventivas que desarrolla el municipio ante las posibles precipitaciones intensas asociadas al fenómeno del Súper Niño.

Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos evitar arrojar basura en los canales, debido a que la acumulación de residuos obstruye los desagües y aumenta el riesgo de inundaciones.