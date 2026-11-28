La licenciada en Relaciones Internacionales, astróloga y lectora de tarot Sofía Marenco propuso abordar la astrología como un lenguaje simbólico orientado al autoconocimiento. En Vale Todo, por Aries, diferenció su enfoque de las predicciones deterministas que circulan en redes sociales.

“No es para adivinar el futuro”, sostuvo. Según explicó, su práctica busca poner en palabras experiencias y patrones con los que las personas puedan identificarse.

La carta natal más allá del signo solar

Marenco señaló que, dentro de la interpretación astrológica, el signo solar es solo uno de los elementos que se consideran al leer una carta natal. También mencionó la Luna y el ascendente, a los que esa práctica atribuye significados relacionados con las emociones y la forma de presentarse ante los demás.

“Si nos quedamos solo con el Sol es como conocer a alguien y quedarnos solo con el nombre”, comparó. Explicó que para elaborar la carta solicita la fecha, la hora y el lugar de nacimiento.

Mercurio retrógrado y las decisiones cotidianas

Marenco también cuestionó los mensajes que recomiendan suspender viajes o evitar contratos durante Mercurio retrógrado.

Describió la retrogradación como un movimiento aparente observado desde la Tierra y, desde su interpretación astrológica, lo vinculó con momentos de revisión. “Revisalo dos veces, leé bien la letra chica, pero no nos paralicemos”, expresó.

Consultas desde la política

Consultada sobre su vínculo profesional con personas de la actividad política, Marenco confirmó que recibió consultas, aunque no dio nombres ni detalles.

Señaló que dentro de la astrología también se elaboran cartas de países y se realizan comparaciones con las de dirigentes. Aclaró que no presenta esas lecturas como una herramienta para determinar quién ganará una elección.

Marenco comparte contenidos sobre su actividad en Instagram, donde puede encontrarse como @cartaivoz.