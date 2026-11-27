Fotos: Alfredo Burgos

Salta Basket volvió a demostrar su gran presente en la Liga Argentina. En el estadio Delmi, venció 87 a 67 a Barrio Jardín de Tucumán, consiguió su sexta victoria consecutiva y se consolidó en la cima de la Conferencia Norte.

El equipo dirigido por Ariel Rearte dominó los cuatro períodos y, aunque la visita intentó sostener el ritmo y la intensidad, Los Infernales encontraron respuestas en el juego colectivo y marcaron diferencias para quedarse con una victoria contundente.

Martín Cabrera y el estadounidense Samuel Givens fueron importantes en el funcionamiento del equipo, con el interno alcanzando una valoración de 30. Por el lado de Barrio Jardín, Lamar Martínez y Oliver Amajoyi se destacaron en el conjunto tucumano.

El triunfo tuvo además un condimento especial: Salta Basket alcanzó los 500 partidos en la máxima categoría del básquet argentino. La celebración incluyó música en vivo, reconocimientos y el acompañamiento de una gran cantidad de público en el Delmi.

Los Infernales volverán a jugar en casa este domingo, desde las 20.30, cuando reciban a Sportivo Suardi, con el objetivo de prolongar su racha y defender el liderazgo de la Conferencia Norte.