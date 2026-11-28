La segunda etapa del Plan Vial Zona Sur alcanzó un 40% de ejecución en las colectoras de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, según informó la Municipalidad de Salta.

El coordinador de Obras Públicas, Dante Colombo, explicó que el proyecto contempla la reconstrucción de aproximadamente 10 mil metros cuadrados de calzada, para mejorar la circulación vehicular y los accesos a los barrios del sector.

Las intervenciones también incluyen la construcción de ciclovías, la instalación de luminarias y la incorporación de nuevos pasos peatonales.

Obras para prevenir anegamientos

El proyecto prevé la construcción de aproximadamente dos kilómetros de canales revestidos con hormigón, destinados a mejorar el escurrimiento del agua y el drenaje pluvial.

Colombo destacó la importancia de estas intervenciones ante los posibles efectos del fenómeno climático conocido como Súper Niño.

Según las estimaciones municipales, los trabajos continuarán durante los próximos dos meses.