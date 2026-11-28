El Profesorado Superior de Lenguas Vivas N.º 6007 abrirá en diciembre las inscripciones para quienes deseen estudiar francés durante el ciclo lectivo 2027.

La carrera se dicta de manera presencial en el turno vespertino e incluye formación en lengua, fonética, literatura y cultura francesa, además de prácticas profesionales.

El título habilita a ejercer la docencia en los niveles primario y secundario, tanto en establecimientos públicos como privados.

Cuándo y dónde inscribirse

Las inscripciones se realizarán los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre, de 19:30 a 22 horas, en la sede ubicada en avenida San Martín 1765, esquina Moldes.

El ingreso es directo, sin examen. Los interesados deberán presentar:

Formulario de inscripción.

Fotografía 4x4.

Título secundario o constancia de título en trámite.

Folio tamaño oficio.

Oportunidades para estudiar en Francia

Los estudiantes de tercero y cuarto año, al igual que los egresados, podrán postularse a las becas de Asistentes de Español en Francia.

El programa, impulsado por la Embajada de Francia y el Instituto Francés de Argentina, permite realizar experiencias educativas y de intercambio cultural en el país europeo.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 3874885350 o escribir a [email protected].