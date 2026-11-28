La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Salta realizará una capacitación destinada a mediadores de la provincia, orientada a mejorar las estrategias de intervención en situaciones de conflicto.

El encuentro se desarrollará el martes 1 de diciembre, de 11 a 13 horas, en el salón del Colegio de Abogados, ubicado en Ciudad Judicial.

En qué consiste la capacitación

Bajo el título “El replanteo como herramienta de intervención en mediación”, la especialista Betina Kumike abordará técnicas para reformular las posiciones de las partes, mejorar la comunicación y facilitar la búsqueda de acuerdos.

La actividad contará con dos horas de formación homologadas para los participantes.

Los interesados podrán inscribirse mediante el formulario habilitado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Inscripciones: https://forms.gle/rFFfsBJ42rgAi9oy8