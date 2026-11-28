ABBA Sinfónico: más de 200 músicos brindarán un espectáculo gratuito en la Ex Palúdica
El Paseo Ex Palúdica será escenario este sábado 28 de noviembre de una nueva edición de Expresarte, el encuentro cultural organizado por la Municipalidad de Salta, con entrada libre y gratuita.
El principal atractivo será ABBA Sinfónico, espectáculo que regresa tras su presentación en agosto en el Teatro Provincial, a pedido del público.
Más de 200 músicos en escena
La presentación estará a cargo de la Orquesta Infanto Juvenil de Salta, acompañada por los coros Allegra, Cantares y el Coro Infantil de la Orquesta.
También participarán músicos invitados y la cantante solista Agustina Vidal, con un repertorio dedicado a los clásicos de la banda sueca.
Arte, fotografía y gastronomía
La jornada incluirá una exposición del taller de fotografía inclusiva “Miradas que Transforman” y una intervención artística en vivo a cargo de Jimena Solá.
También se podrá recorrer la muestra “Ciclos”, con pinturas de Osvaldo Garrido y fotografías de Isidoro Zang, además de las obras de Mabel Rodó.
El encuentro se desarrollará de 18 a 22 horas, con acceso gratuito y distintas opciones gastronómicas.