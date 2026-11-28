El Paseo Ex Palúdica será escenario este sábado 28 de noviembre de una nueva edición de Expresarte, el encuentro cultural organizado por la Municipalidad de Salta, con entrada libre y gratuita.

El principal atractivo será ABBA Sinfónico, espectáculo que regresa tras su presentación en agosto en el Teatro Provincial, a pedido del público.

Más de 200 músicos en escena

La presentación estará a cargo de la Orquesta Infanto Juvenil de Salta, acompañada por los coros Allegra, Cantares y el Coro Infantil de la Orquesta.

También participarán músicos invitados y la cantante solista Agustina Vidal, con un repertorio dedicado a los clásicos de la banda sueca.

Arte, fotografía y gastronomía

La jornada incluirá una exposición del taller de fotografía inclusiva “Miradas que Transforman” y una intervención artística en vivo a cargo de Jimena Solá.

También se podrá recorrer la muestra “Ciclos”, con pinturas de Osvaldo Garrido y fotografías de Isidoro Zang, además de las obras de Mabel Rodó.

El encuentro se desarrollará de 18 a 22 horas, con acceso gratuito y distintas opciones gastronómicas.