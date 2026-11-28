Los pasos fronterizos con Bolivia, Chile y Paraguay presentan distintos horarios y condiciones de circulación este sábado 28 de noviembre, según el informe difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

Bolivia

Los pasos de Salvador Mazza, Los Toldos y el puente internacional de Aguas Blancas están habilitados las 24 horas. El cruce por embarcaciones en Aguas Blancas funciona de 6 a 20.

Para Los Toldos se prevé probabilidad de lluvias, por lo que se recomienda consultar las condiciones antes de viajar.

Chile

El paso de Sico está habilitado para todo tipo de vehículos, de 9 a 19. En Socompa, el tránsito es exclusivamente ferroviario.

El paso de Jama, en Jujuy, funciona de 8 a 20, aunque el reporte advierte sobre cortes intermitentes por las condiciones climáticas de alta montaña. Se esperan vientos de hasta 69 kilómetros por hora en ese sector.

Paraguay

El paso de Misión La Paz está habilitado de 7 a 20. Para la zona se pronostica una máxima de 34 grados, por lo que se recomienda prestar atención al calor y mantenerse hidratado.

Antes de salir, se aconseja consultar el estado de cada cruce, llevar la documentación correspondiente y respetar los horarios habilitados. Para los pasos de montaña, también se recomienda contar con abrigo y combustible suficiente.