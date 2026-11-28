El estado de distintas rutas de Salta obliga a extremar la precaución este sábado 28 de noviembre. El informe de la Subsecretaría de Defensa Civil advierte sobre calzadas deterioradas, agua acumulada, neblinas y trabajos con maquinaria pesada.

Uno de los sectores más comprometidos es la ruta nacional 40 entre Seclantás y Molinos, donde la calzada está muy dañada. Se recomienda desviar por la ruta provincial 53, en el paraje El Churcal. Sobre la misma ruta, pasando el Abra del Acay, el tránsito se encuentra muy complicado y solo se considera transitable para vehículos 4x4, con precaución por lloviznas.

En la ruta nacional 34, a la altura de Embarcación, hay pozos, trabajos de Vialidad y agua sobre la calzada. Entre Pichanal y Embarcación también se advierte por baches y animales en las banquinas. Desde Embarcación hacia Mosconi se registran obras y circulación de camiones.

La ruta 9/34 entre Metán y Rosario de la Frontera presenta arreglos, máquinas trabajando y baches. El reporte señala además que el sector de Cabeza de Buey está resbaladizo.

En la ruta nacional 68, entre La Merced y La Viña, se pide circular con cuidado por pozos y calzada irregular. Para la zona de Cafayate y la Garganta del Diablo, el informe también advierte sobre deslizamientos.

Sobre la ruta nacional 51 hay pozos antes de Campo Quijano y antes de San Antonio de los Cobres, además de tránsito de camiones. En la ruta provincial 33, entre los kilómetros 44 y 59, se realizan tareas de mantenimiento con maquinaria pesada y se advierte por neblinas matinales y fauna autóctona.

En la Puna, la ruta provincial 27 hacia Tolar Grande presenta trabajos de mantenimiento y circulación de camiones. En Iruya, la provincial 133 tiene sectores sin pavimentar, calamina y cornisa, por lo que se insiste en no cruzar arroyos crecidos.

Las recomendaciones generales son reducir la velocidad, respetar la señalización y al personal de obra, mantener distancia y circular con luces bajas encendidas. Las condiciones pueden cambiar por el tiempo, especialmente en zonas de montaña.