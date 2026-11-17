Diez instituciones educativas de Embarcación retomaron las clases presenciales después del temporal que afectó al municipio la semana pasada. Sin embargo, otras escuelas todavía no están en condiciones de recibir a sus estudiantes y mantienen las actividades mediante modalidades alternativas, mientras se evalúan los daños en los edificios.

El Ministerio de Educación y Cultura realiza un seguimiento diario de la situación y dispuso que el regreso a las aulas se defina según las condiciones de seguridad y acceso de cada establecimiento, sin aplicar una medida general para todas las instituciones.

Supervisores recorrieron escuelas de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Técnico y Superior, además de establecimientos de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos y unidades educativas privadas. Durante las visitas trabajaron con los equipos directivos para organizar la continuidad de las actividades escolares.

En el caso de las instituciones con calendario regionalizado, el ciclo lectivo finalizará esta semana. Las muestras y actos de cierre se realizarán en espacios abiertos que hayan quedado habilitados después de las tareas de limpieza.

La situación es distinta para las escuelas de calendario común que aún no retomaron la presencialidad. Estos establecimientos esperan los informes de Mantenimiento Escolar, que permitirán determinar si existen condiciones para el regreso de docentes y estudiantes. Está previsto que los equipos técnicos presenten los resultados en las próximas horas.

Mientras tanto, se preparan cartillas con actividades para que los alumnos puedan continuar sus estudios desde sus hogares. También se contempla la implementación de clases virtuales en aquellos casos en los que las condiciones lo permitan.

Las decisiones sobre la actividad escolar se toman en el marco de la Resolución N.º 486 del Plan Jurisdiccional de Riesgo y Protección Escolar, que establece los criterios para evaluar la seguridad de las instituciones ante situaciones de emergencia.