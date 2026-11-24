Once personas fueron condenadas por explotación y organización de juegos de azar ilegales en Salta, en una investigación sobre plataformas de apuestas virtuales que funcionaban sin autorización.

Las penas fueron de dos y tres años de prisión de ejecución condicional, según la responsabilidad de cada acusado. Los acuerdos de juicio abreviado fueron impulsados por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, y homologados por el juez José Riera.

La investigación sobre las plataformas

Según informó el Gobierno provincial, la causa comenzó con denuncias del Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA), tras detectar sitios que operaban sin habilitación.

Las actuaciones permitieron establecer que la organización realizó actividades de promoción, administración y explotación de casinos online durante 2022, 2023 y 2024, mediante BET91, Celuapuestas y la denominada Red Las Únicas.

Qué pasará con los organizadores

Los acusados señalados como organizadores no suscribieron los acuerdos de juicio abreviado. Para ellos, la causa continuará hacia la audiencia de control de acusación, donde la Fiscalía anunció que solicitará penas de prisión efectiva.