La Justicia sobreseyó por inimputabilidad a un hombre de 31 años investigado por lesionar con un elemento cortante a un niño de 12 en barrio Castañares. La resolución dispuso que continúe internado en el Hospital de Salud Mental Miguel Ragone.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 12 de noviembre por la tarde, cerca del Club Sanidad. El fiscal Pablo Paz intervino en la audiencia por la investigación de las lesiones.

La jueza Sandra Espeche resolvió el sobreseimiento tras conocer las conclusiones de una junta psiquiátrica del Servicio Médico Forense. Los profesionales determinaron que el acusado presenta una incapacidad psíquica irreversible que le impide comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.

La resolución también consideró que ya había sido declarado inimputable en otra causa, en noviembre de 2024, cuando se le impuso una medida de seguridad definitiva.

El hombre seguirá recibiendo tratamiento en el Ragone, con control y seguimiento del Juzgado de Ejecución y Detenidos y Medidas de Seguridad.