La Selección Argentina Sub-17 sigue en carrera en el Mundial de Qatar 2026. Después de una remontada espectacular ante Dinamarca, que terminó 3-3, el equipo nacional aseguró su clasificación a los 16avos de final.

Ahora, la atención está puesta en conocer al próximo adversario. Según la tabla provisoria de rendimiento de los clasificados, Brasil aparece como el posible rival de Argentina, aunque el cruce todavía puede modificarse con los resultados que restan de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Diego Placente terminó segundo en el Grupo C, con cuatro puntos, producto de una derrota ante Australia (0-2), una victoria frente a Mozambique (2-1) y el empate ante Dinamarca (3-3).

La posición definitiva de Argentina dependerá de cómo terminen los demás segundos de grupo. De acuerdo con el rendimiento comparado entre los clasificados, la Albiceleste podría enfrentar a Brasil, Colombia, Senegal, República Dominicana o incluso Egipto, según el puesto que finalmente ocupe en la tabla general.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR ARGENTINA?

Los 16avos de final se disputarán entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre. El rival y el horario del encuentro se conocerán una vez completada la fase de grupos, que finalizará este viernes.

Argentina ya cumplió el primer objetivo: seguir en carrera. Ahora espera rival para comenzar el camino de eliminación directa en busca del título mundial.