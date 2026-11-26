El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva. Con la clasificación de Boca Juniors, que derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia en La Bombonera, quedaron definidos los ocho equipos que buscarán un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los cuartos de final, que tendrán dos encuentros el sábado y otros dos el domingo.

LA PROGRAMACIÓN DE LOS CUARTOS DE FINAL

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

20.00: Vélez vs. Independiente (Estadio José Amalfitani).

22.00: Instituto vs. River Plate (Estadio Monumental Presidente Perón).

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17.00: Rosario Central vs. Barracas Central (Gigante de Arroyito).

20.30: Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (La Bombonera).

Uno de los partidos más atractivos será el que protagonizarán Boca y Gimnasia. El Xeneize consiguió su clasificación al superar a la Lepra mendocina y ahora tendrá enfrente al conjunto platense, que viene de eliminar a Newell's.

Por su parte, River deberá visitar a Instituto en Córdoba, mientras que Vélez recibirá a Independiente en un cruce con mucha historia. Rosario Central y Barracas Central completarán la programación.

CÓMO SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL

La instancia se disputará a partido único en el estadio del equipo que terminó mejor ubicado en la tabla de posiciones de su zona.

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La misma modalidad se mantendrá en las semifinales. La gran final, en cambio, se jugará a partido único en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.