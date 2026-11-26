Clausura 2026: confirmaron los árbitros para los cuartos de final
La Liga Profesional de Fútbol anunció las autoridades para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, con las designaciones de los árbitros principales y los responsables del VAR.
Darío Herrera dirigirá Boca–Gimnasia, cruce que quedó definido tras la victoria del Xeneize sobre Independiente Rivadavia. Lo acompañarán Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes, con Maximiliano Macheroni de cuarto árbitro. Germán Delfino estará en el VAR, junto a Diego Verlota.
Los árbitros de los otros tres partidos
En Instituto–River, el juez será Nazareno Arasa, asistido por Facundo Rodríguez y Miguel Savorani. Brian Ferreyra será el cuarto árbitro y Lucas Novelli estará a cargo del VAR, acompañado por Laura Fortunato.
Facundo Tello dirigirá Vélez–Independiente, con Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes. Daniel E. Zamora será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Salomé Di Iorio y Sebastián Habib.
Para Rosario Central–Barracas Central fue designado Pablo Dovalo, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá. Pablo Giménez será el cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco y Mariano Ascensi integrarán el equipo del VAR.