La Liga Profesional de Fútbol anunció las autoridades para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, con las designaciones de los árbitros principales y los responsables del VAR.

Darío Herrera dirigirá Boca–Gimnasia, cruce que quedó definido tras la victoria del Xeneize sobre Independiente Rivadavia. Lo acompañarán Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes, con Maximiliano Macheroni de cuarto árbitro. Germán Delfino estará en el VAR, junto a Diego Verlota.

Los árbitros de los otros tres partidos

En Instituto–River, el juez será Nazareno Arasa, asistido por Facundo Rodríguez y Miguel Savorani. Brian Ferreyra será el cuarto árbitro y Lucas Novelli estará a cargo del VAR, acompañado por Laura Fortunato.

Facundo Tello dirigirá Vélez–Independiente, con Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes. Daniel E. Zamora será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Salomé Di Iorio y Sebastián Habib.

Para Rosario Central–Barracas Central fue designado Pablo Dovalo, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá. Pablo Giménez será el cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco y Mariano Ascensi integrarán el equipo del VAR.