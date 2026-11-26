La designación arbitral para la revancha entre Tristán Suárez y Gimnasia y Tiro generó atención por los antecedentes de Juan Cruz Robledo, el juez elegido por la AFA para dirigir un encuentro determinante en la lucha por el segundo ascenso a Primera División.

El partido se disputará este viernes 27 de noviembre, desde las 21, en el estadio 20 de Octubre de Ezeiza. El Albo llega después del empate 0-0 en Salta y necesita ganar para meterse en las semifinales, ya que el conjunto bonaerense cuenta con ventaja deportiva.

Sin embargo, el nombre del árbitro suma un capítulo particular a la previa, tanto por sus antecedentes judiciales como por una actuación que dejó un recuerdo negativo en Gimnasia y Tiro.

EL ANTECEDENTE JUDICIAL: GENERACIÓN ZOE

Juan Cruz Robledo quedó involucrado en la investigación por la estructura local de Generación Zoe en Rosario, organización encabezada a nivel nacional por Leonardo Cositorto.

De acuerdo con publicaciones de Rosario3, RosarioPlus y Clarín, el árbitro fue detenido el 22 de octubre de 2023, cuando se presentó a votar en las elecciones presidenciales. Posteriormente fue imputado por los delitos de asociación ilícita y estafa, en el marco de la investigación que llevaba adelante el entonces fiscal Mariano Ríos Artacho.

La acusación sostenía que integraba una estructura dedicada a captar inversores mediante promesas de rendimientos extraordinarios en dólares. También se investigaron presuntas maniobras de lavado de dinero mediante operaciones con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDT.

Según las imputaciones difundidas por Rosario3 y Clarín, a Robledo se le atribuyó participación en operaciones por aproximadamente siete millones de dólares.

En cuanto a su situación procesal, RosarioPlus informó que, después de la audiencia imputativa, la jueza dispuso su libertad bajo caución y la prohibición de salir del país, sin prisión preventiva. Posteriormente, el árbitro logró reincorporarse a la estructura arbitral de la AFA.

Es fundamental señalar que se trata de una imputación judicial y no de una condena. Las publicaciones consultadas no informan una sentencia condenatoria contra Robledo en esta investigación.

EL RECUERDO DE GIMNASIA Y TIRO: EL PENAL ANTE ATLANTA

El antecedente deportivo también está presente. El 31 de mayo de este año, Robledo dirigió el partido entre Atlanta y Gimnasia y Tiro, correspondiente a la Primera Nacional.

Aquella tarde, el equipo salteño se imponía 1-0 con gol de Tiago Banega y estaba cerca de conseguir una victoria como visitante. Sin embargo, sobre el cierre, el árbitro sancionó un penal por una supuesta mano de Rubén Villarreal dentro del área.

Nicolás Previtali convirtió desde los doce pasos y estableció el 1-1 definitivo.

La decisión fue muy cuestionada por los jugadores y el entorno del Albo. El portal especializado Solo Ascenso calificó la infracción como dudosa y describió la jugada como la polémica del encuentro.

Ahora, varios meses después, Robledo vuelve a encontrarse con Gimnasia y Tiro en un compromiso de máxima trascendencia.

TAMBIÉN DEBUTÓ EN LA PRIMERA DIVISIÓN

Otro dato de su trayectoria es que Juan Cruz Robledo tuvo su debut en la máxima categoría del fútbol argentino en octubre de 2026, cuando fue designado para dirigir Gimnasia y Esgrima de Mendoza frente a Newell's Old Boys, por el Torneo Clausura.

La noticia de su designación para aquel encuentro tomó repercusión nacional luego de que se conocieran sus antecedentes en la causa Generación Zoe.

LA REVANCHA Y LA TERNA ARBITRAL

La AFA confirmó a Juan Cruz Robledo como árbitro principal para Tristán Suárez-Gimnasia y Tiro.

La terna estará integrada por:

Árbitro principal: Juan Cruz Robledo.

Asistente 1: Pablo Gualtieri.

Asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Franco Morón.

El encuentro comenzará a las 21 en Ezeiza. Después del 0-0 en la ida, Gimnasia y Tiro está obligado a ganar para continuar en carrera, mientras que Tristán Suárez avanzará con un empate.

La designación vuelve a poner bajo la lupa el nombre del árbitro, por sus antecedentes judiciales y por aquella decisión que perjudicó deportivamente las aspiraciones del conjunto salteño frente a Atlanta. En una instancia decisiva, todas las miradas estarán puestas también en su actuación dentro del campo de juego.