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Gimnasia y Tiro pone en marcha el tramo decisivo de su sueño de ascenso. El plantel albo viajará esta noche rumbo a Buenos Aires, donde este viernes buscará conseguir la clasificación a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

El conjunto salteño viene de igualar 0-0 ante Tristán Suárez en el partido de ida, disputado en el estadio Gigante del Norte. Ahora deberá afrontar la revancha como visitante, con un escenario que no admite demasiadas alternativas: necesita ganar para continuar en carrera.

La principal dificultad es que Tristán Suárez cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular. Esto significa que, en caso de producirse otro empate, será el equipo bonaerense el que avance a la siguiente instancia. Por eso, Gimnasia y Tiro está obligado a buscar el triunfo.

En cuanto al armado del equipo, la principal incógnita pasa por Gabriel Díaz, cuya presencia está en duda para el compromiso decisivo. El cuerpo técnico evaluará su situación antes de definir la formación que saldrá a jugar en Buenos Aires.

El encuentro tendrá el arbitraje de Juan Cruz Robledo y será una verdadera final para el Albo, que buscará dar un paso más en su objetivo de pelear por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Gimnasia y Tiro sabe que no tiene margen de error: necesita ganar para seguir soñando.