Salta Basket tendrá una nueva presentación este jueves en la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21.30, Los Infernales recibirán a Barrio Jardín de Tucumán en el estadio Delmi, con el objetivo de prolongar su buen arranque de temporada y mantener el invicto.

El equipo salteño llega a este compromiso con buenas sensaciones y buscará hacerse fuerte nuevamente en casa, ante un rival tucumano que intentará dar el golpe en territorio salteño.

Pero la jornada tendrá un condimento especial: Salta Basket alcanzará los 500 partidos disputados en la Liga Argentina, un número que representa un recorrido importante para el básquet provincial y para una institución que se convirtió en protagonista de la competencia nacional.

La celebración llegará en un momento deportivo positivo, con un equipo que todavía no conoce la derrota en la presente temporada y que buscará regalarle otra alegría a su público.

El Delmi volverá a ser escenario de una noche especial para Los Infernales: básquet, historia y la ilusión de seguir por el camino ganador.