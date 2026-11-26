El Centro Regional de Hemoterapia realizará este jueves 26 de noviembre una colecta de sangre en la Cruz Roja filial Salta, sobre calle Paz Chain, de 9 a 17.

La convocatoria está destinada a donantes de todos los grupos y factores, para sostener la disponibilidad de productos sanguíneos que necesitan pacientes de distintas edades, informó el Ministerio de Salud Pública.

Quiénes pueden donar

Pueden acercarse personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y sin antecedentes de enfermedades que puedan representar un riesgo para el receptor.

Es necesario llevar documento de identidad, no concurrir en ayunas e hidratarse suficientemente.

No podrán donar embarazadas, mujeres en etapa de amamantamiento ni quienes se hayan realizado tatuajes, colocado piercings o sometido a cirugías, endoscopías o colonoscopías durante los últimos seis meses.

Registro de donantes de médula ósea

Durante la jornada, personal del CUCAI Salta brindará información e inscribirá a potenciales donantes de médula ósea.

Para incorporarse al registro nacional de voluntarios, los interesados deberán donar una unidad de sangre que permita realizar los estudios de identificación genética correspondientes.