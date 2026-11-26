Donación de sangre en Salta: hoy habrá una colecta en la Cruz Roja
El Centro Regional de Hemoterapia realizará este jueves 26 de noviembre una colecta de sangre en la Cruz Roja filial Salta, sobre calle Paz Chain, de 9 a 17.
La convocatoria está destinada a donantes de todos los grupos y factores, para sostener la disponibilidad de productos sanguíneos que necesitan pacientes de distintas edades, informó el Ministerio de Salud Pública.
Quiénes pueden donar
Pueden acercarse personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y sin antecedentes de enfermedades que puedan representar un riesgo para el receptor.
Es necesario llevar documento de identidad, no concurrir en ayunas e hidratarse suficientemente.
No podrán donar embarazadas, mujeres en etapa de amamantamiento ni quienes se hayan realizado tatuajes, colocado piercings o sometido a cirugías, endoscopías o colonoscopías durante los últimos seis meses.
Registro de donantes de médula ósea
Durante la jornada, personal del CUCAI Salta brindará información e inscribirá a potenciales donantes de médula ósea.
Para incorporarse al registro nacional de voluntarios, los interesados deberán donar una unidad de sangre que permita realizar los estudios de identificación genética correspondientes.