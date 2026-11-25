El fútbol volvió a detenerse para recordar a Diego Armando Maradona. Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de su fallecimiento y las redes sociales se llenaron de mensajes, fotografías y videos para homenajear al máximo ídolo argentino.

Desde Argentina hasta Europa, distintos clubes e instituciones recordaron al Diez, reafirmando que su figura continúa vigente y que su legado supera cualquier camiseta.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo mensaje bajo el título “Maradona, una huella que el tiempo no borra”, en el que destacó su lugar irremplazable en la historia del deporte nacional.

La entidad recordó sus hazañas con la Selección Argentina, la conquista del Mundial de México 1986 y su condición de símbolo de la identidad futbolística del país.

También la cuenta oficial de la Selección Argentina compartió un video especial para mantener vivo el recuerdo de quien llevó la camiseta número 10 a lo más alto del fútbol mundial.

BOCA Y NAPOLI, DOS CASAS QUE NUNCA LO OLVIDAN

Entre los primeros homenajes apareció el de Boca Juniors, club con el que Maradona construyó una relación especial. «En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu», expresó la institución xeneize.

Desde Italia también llegó el recuerdo del Napoli, el club donde Diego se convirtió en una auténtica leyenda. El equipo italiano compartió una imagen cargada de simbolismo, con la silueta del Diez en el cielo de su estadio, que lleva su nombre desde diciembre de 2020.

En su cuenta en español, el conjunto napolitano eligió una frase que resume el vínculo eterno con el ídolo: «Hace 6 años que Nápoles te extraña. Hace más de 40 que te ama».

SEVILLA Y GIMNASIA TAMBIÉN LO HOMENAJEARON

El Sevilla de España, donde Maradona tuvo un breve paso durante su carrera, también se sumó a los homenajes con un mensaje directo y emotivo: «El mundo del fútbol te echa de menos, Diego».

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata, último club que dirigió el Diez, compartió una imagen de Diego como entrenador y recordó su paso por la institución con estas palabras: «Nosotros también miramos al cielo pensando en vos y sonreímos. Te extrañamos, Diego».

La CONMEBOL y la Liga Profesional del Fútbol Argentino también se sumaron a los reconocimientos, recordando diferentes etapas de su extraordinaria trayectoria.

SEIS AÑOS DESPUÉS, DIEGO SIGUE SIENDO ETERNO

El 25 de noviembre de 2020 quedó marcado para siempre en la historia argentina. Maradona falleció a los 60 años y su partida provocó una conmoción que atravesó fronteras, camisetas y generaciones.

Seis años después, sus goles, sus gambetas, su zurda y aquella inolvidable consagración en México 1986 siguen formando parte de la memoria colectiva.

Porque Diego fue mucho más que un futbolista. Fue una bandera, una pasión y un sentimiento que el tiempo no consigue borrar. Para millones de personas, Maradona sigue siendo eterno.