Boca no quiere detenerse. Apenas unos días después de conquistar la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena vuelve a presentarse ante su gente con un nuevo desafío: enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

El encuentro se disputará este miércoles desde las 21 en La Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina y José Carreras a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

El Xeneize atraviesa un momento extraordinario. Ya consiguió el título de Campeón de Liga por finalizar en lo más alto de la tabla anual y viene de levantar la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Colombia.

Pero la temporada todavía tiene mucho por ofrecer. Boca apunta a conquistar el Torneo Clausura y también tendrá por delante la final de la Copa Argentina ante Platense, programada para el próximo 2 de diciembre.

De esta manera, el equipo de Arruabarrena mantiene viva la ilusión de alcanzar una histórica quíntuple corona en 2026.

EL DESGASTE, UNA PREOCUPACIÓN PARA ARRUABARRENA

Uno de los principales interrogantes pasa por el estado físico del plantel. La exigencia de la final continental y el poco tiempo de recuperación obligan al entrenador a evaluar cuidadosamente la conformación del equipo.

Leandro Paredes encendió las alarmas después de sufrir un desvanecimiento tras la consagración en Barranquilla. El mediocampista se realizó estudios médicos y su evolución fue seguida de cerca por el cuerpo técnico.

También habrá que observar la situación de otros futbolistas que acumularon muchos minutos durante las últimas semanas. La intención es mantener la competitividad sin arriesgar a jugadores que serán fundamentales para afrontar la seguidilla de compromisos.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA QUIERE DAR EL GOLPE

Del otro lado estará una Independiente Rivadavia que también protagonizó una temporada destacada. El conjunto mendocino terminó cuarto en la tabla anual, aunque su rendimiento en la fase regular del Clausura fue más irregular: finalizó séptimo en la Zona B, con 23 puntos.

El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará aprovechar el desgaste del campeón y dar uno de los grandes golpes de estos playoffs.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde ya espera Gimnasia y Esgrima La Plata, que consiguió su clasificación tras derrotar 4-2 a Newell's en tiempo suplementario.

LOS DATOS DEL PARTIDO

Partido: Boca vs. Independiente Rivadavia.

Competencia: Torneo Clausura 2026 – Octavos de final.

Día: Miércoles 25 de noviembre.

Hora: 21.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José Carreras.

TV: ESPN Premium.

Boca comienza una nueva etapa decisiva con la confianza que otorgan los títulos, pero también con la responsabilidad de sostener el nivel en medio de un calendario exigente. El objetivo está claro: seguir ganando y cerrar un 2026 que puede quedar grabado para siempre en la historia xeneize.