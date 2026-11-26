Boca derrotó 2 a 0 a Independiente Rivadavia este miércoles en La Bombonera y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Según la crónica de Noticias Argentinas, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso con goles de Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel.

Paredes abrió el marcador y Merentiel amplió

El primer gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo, luego de una mano de Ezequiel Bonifacio. Paredes ejecutó el penal con un remate alto y cruzado.

A los siete minutos del complemento, Merentiel convirtió el segundo tras un centro de Leandro Lozano, en una jugada que comenzó con un pase de Paredes.

Boca generó más oportunidades para ampliar la diferencia, pero las intervenciones del arquero Emmanuel Gómez Riga evitaron una derrota mayor del conjunto mendocino.

El próximo rival

En cuartos de final, el Xeneize recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata. La fecha y el horario del encuentro todavía no estaban confirmados en la información publicada por la agencia.