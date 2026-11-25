Juventud Antoniana busca generar recursos y apeló a una alternativa particular: alquilar las instalaciones del estadio Fray Honorato Pistoia. A través de sus redes oficiales, lanzó una propuesta para quienes quieran organizar partidos de fútbol entre amigos y disfrutar de uno de los escenarios históricos del fútbol salteño.

La tarifa por hora es de $400.000 sin iluminación y $500.000 con luz. El uso de los vestuarios tiene un adicional de $50.000, mientras que el quincho, destinado a asados, comidas y hamburguesadas, cuesta otros $50.000.

Las reservas están habilitadas de lunes a domingo, desde las 17, a través del teléfono 387 303 2500.

Del campo de juego al quincho: la necesidad de recaudar

La propuesta no pasa inadvertida. El campo de juego fue sometido a trabajos de recuperación y mantenimiento para dejarlo en condiciones deportivas. Ahora, ese mismo césped se ofrece para actividades recreativas y alquileres particulares.

La decisión refleja las urgencias económicas de Juventud, que necesita generar ingresos para afrontar sus compromisos con los futbolistas y los empleados.

Así, el Honorato Pistoia suma una nueva función: además de ser la casa del Santo, se convierte en una alternativa comercial para conseguir fondos. Una postal que expone la realidad económica de una institución histórica que necesita recursos para sostener su funcionamiento.

La necesidad tiene cara de hereje: hoy, en Juventud, hasta la cancha, los vestuarios y el quincho están en alquiler.